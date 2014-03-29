أخبار عاجلة

مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
اتحاد العمال يجدد صراعه مع النقابة المستقلة لهيئة تعليم الكبار -
صور| محافظ المنيا يشهد فاعليات مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017 -
صور| محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
وزيرة التضامن: صرف 80 جنيهًا شهريًا لـ40 ألف «حامل» -
فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي -
لعلهم يفقهون - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة عن "المنافقون" -
الفريق حجازي يلتقي نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عاهل الأردن : اقتصادنا يواجه جملة من التحديات الصعبة

Google+ Print
عاهل الأردن : اقتصادنا يواجه جملة من التحديات الصعبة عاهل الأردن : اقتصادنا يواجه جملة من التحديات الصعبة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

 

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم السبت أن الاقتصاد في الأردن يواجه جملة من التحديات الصعبة نتيجة الأزمات المتوالية والظروف العالمية والإقليمية الراهنة ، وتبعات الأزمة السورية خاصة أزمة اللاجئين السوريين.

وقال الملك عبدالله الثاني– في رسالة وجهها اليوم إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور – إن التحديات التي تواجهنا كثيرة وصعبة والمواطن الأردني يستحق منا الأفضل..معربا عن ثقته التامة بأن الأردن قادر على أن يتجاوز هذه التحديات من خلال العمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد والمثابرة والمتابعة وصولا إلى تحقيق (أردن المستقبل).

وأشار العاهل الأردني – حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي – إلى أن المملكة تحتضن اليوم أكثر من مليون و300 ألف سوري وهو ما يشكل استنزافا لمواردها المحدودة وضغطا هائلا على بنيتها التحتية واقتصادها ؛ الأمر الذي أدى إلى تنامي العجز في الموازنة العامة وزيادة المديونية خلال السنوات الماضية.

ووجه الملك عبدالله الثاني بوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويحسن من تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزِز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق لكل الأردنيين.

وأفاد بأن نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات من مؤسسات حكومية ومجلس الأمة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي ؛ كما يتطلب البناء على الجهود والدراسات المؤسسية والمتراكمة.

وتقدر الإيرادات العامة للدولة الأردنية خلال العام الحالي بمبلغ 6982 مليون دينار مقابل 6208 ملايين دينار خلال لعام 2013 بزيادة قدرها 774 مليون دينار أو ما نسبته 5ر12%..فيما تقدر النفقات العامة بنحو 8096 مليون دينار مقابل 7176 مليونا بارتفاع 920 مليون دينار أو ما نسبته 8ر12 %.

وتشير تقديرات الموازنة العامة إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الأردني سيرتفع خلال العام الحالي إلى 5ر3 % مقابل 3ر3 % العام الماضي وإلى 4 % العام المقبل و5ر4 % خلال عام 2016 .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد