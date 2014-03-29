مباشر - كريستال بالاس 1-0 تشيلسي .. دخول صلاح يشعل المباراة

قرر جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الدفع بمحمد صلاح أمام كريستال بالاس، فور تأخر الفريق الأزرق بهدف.

ودفع الاستثنائي بالجناح المصري بدلا من الارتكاز فرانك لامبارد، مع حلول الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وأشعل صلاح المباراة بهجوم مكثف رائع من الطرف الأيمن وقلب الملعب، وكاد يصنع هدفا لأوسكار.

وحافظ مورينيو على الألماني أندريا شورلي في مركز الجناح الأيمن، ودفع بصلاح تاركا البرازيلي ويليان على مقاعد البدلا.

يُذكر أن صلاح سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي في الفوز على أرسنال الجولة الماضية 6-0، بعدما شارك كبديل في الدقائق الأخيرة.

أحداث المباراة

- صلاح مرر كرتين إلى الأن، الأولى إلى أوسكار لكن البرازيلي أضاعها، والثانية "خد وهات" ثم تمريرة إلى أوسكار إلذي أضاعها أيضا.