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كاكا يفتح باب الرحيل للدوري الأمريكي مستقبلًا.. ويتوقع فوز منتخب البرازيل بالمونديال

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كاكا يفتح باب الرحيل للدوري الأمريكي مستقبلًا.. ويتوقع فوز منتخب البرازيل بالمونديال كاكا يفتح باب الرحيل للدوري الأمريكي مستقبلًا.. ويتوقع فوز منتخب البرازيل بالمونديال

كاكا

فتح البرازيلي ريكاردو كاكا صانع ألعاب فريق ميلان الإيطالي الباب مستقبلًا للعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم وهي الخطوة التي أصبح العديد من نجوم اللعبة يتخذوها في السنوات الأخيرة قبل إعلانهم الإعتزال، مُشددًا في الوقت ذاته على أنه غير نادم على العودة إلى الميلان الصيف الماضي بعد 3 سنوات قضاها لاعبًا في ريال مدريد الإسباني بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق الإيطالي منذ بداية الموسم واهتزاز النتائج بشكل كبير.

وتحدث اللاعب البرازيلي كاكا في تصريحات لصحيفة “كوريري ديلا سيرا” قبل ساعات من لقاء كييفو والذي سيكون اللقاء رقم 300 له بقميص الروسونيري قائلاً ” لا أشعر بالندم إطلاقًا لعودتي للميلان الصيف الماضي، إنها جزء من حياة لاعب الكرة القدم أن تمر بلحظات صعبة ووقت مليء بالأزمات وهو أمر تمر به كل الأندية والان جاءت لحظة الميلان ليعيش تلك التجربة القاسية “.

وأضاف “لا أعتقد أن سيدورف توقع أن تكون الظروف بمثل هذه الصعوبة عندما تولى تدريب الفريق ولكنه لايزال في بداية المشوار وأنا متأكد أنه قادر على تخطي الصعوبات “.

وعن مستقبله قال كاكا ” أحب خوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي مستقبلًا ، سأتحدث مع أدريانو جالياني بنهاية الموسم الحالي لبحث خطة النادي المستقبلية وأفكاره ولكن حديثي فقط عن رغبتي في حالة رحيلي وليس معناه أني راحل الصيف المقبل بالفعل “.

واختتم كاكا حديثه معلقًا على بطولة كأس العالم قائلًا ” أتوقع فوز منتخب البرازيل بالبطولة ولكني لا أعلم هل سأكون وقتها ضمن هذا الفريق الفائز أم لا “.

وكالات

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