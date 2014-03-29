ضبط مصرية تخفي 175 أمبول تبويض للحمل بعلب سجائر لتضليل جمارك المطار

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى ، من ضبط راكبة مصرية ، تحمل 175 أمبول تبويض للحمل ، فى علب (خراطيش) للسجائر ، مقفوله بقفل المصنع ، ذالك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق .

ذكرت مصادر جمركية بالمطار ، أثناء إنهاء إجراءات الوصول للراكبة القادمة على الطائرة المصرية ، من أثينا اشتبه مأمور الجمرك فى أمرها , وقد تبين ضبطها فى محاولة تهريب أخرى داخل علب الزبادى المغلفة بقفل المصنع ، وبنفس الطريقة منذ فترة ، حيث تم عرض الأمر علي أحمد حسن رئيس الإدارة المركزيه لجمارك المطار ، الذى أمر بتفتيشها ، وتبين وجود عدد 175 أمبولا لتبويض الحمل ، ملفوف حوله قطن وتبغ لتصبح فى شكل السيجارة الطبيعية ، ومغلفة فى علب (خراطيش) وعليها أختام المصنع ، و يبلغ سعر الامبول الواحد 1400 جنيه ، تم تحرير محضر بالواقعة و حجز المضبوطات .