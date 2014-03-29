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تظاهرات أمام نقابة الصحفيين تنديدًا بمقتل ميادة أشرف .. وهتافات مناهضة للداخلية والإخوان

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تظاهرات أمام نقابة الصحفيين تنديدًا بمقتل ميادة أشرف .. وهتافات مناهضة للداخلية والإخوان تظاهرات أمام نقابة الصحفيين تنديدًا بمقتل ميادة أشرف .. وهتافات مناهضة للداخلية والإخوان

أرشيفية

تظاهر عشرات الصحفيين والنشطاء داخل بهو نقابة الصحفيين وعلى سلالمها تنديدا بمقتل الصحفية ميادة أشرف خلال تغطيتها الاشتباكات التي دارت بين متظاهرين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن.

وردد المتظاهرون هتافات منها: صور ذيع ..دم الصحفي مش هايضيع . يا نقيب الصحفيين دم الصحفي في رقبة مين”، كما رددوا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية وجماعة الإخوان.

وحمل المتظاهرون لافتات : لا لقتل الصحفيين .. اوقفوا استهداف الصحفيين .
> وشاركت عبير سعدي عضو مجلس النقابة في الوقفة ودعت جموع الصحفيين إلى المشاركة في الجمعية العمومية للنقابة الجمعة القادم للمطالبة بموقف ضد قتل الصحفيين واستهدافهم.

وأكد المشاركون أنهم سيعتصمون في النقابة لمدة ساعة يوميا اعتراضا على ما يتعرض له الصحفيون من استهداف واغتيال .

أ ش أ

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