لامبارد : صلاح نضج كثيرًا ..والتدريبات كشفت معدنه

أشاد فرانك لامبارد نجم وسط تشيلسي ومنتخب إنجلترا، بالطريقة التي يتعامل بها النجم المصري جناح الفريق محمد صلاح منذ انضمامه للبلوز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرًا إلى أنه أظهر نضج كبير على الرغم من حداثة عمره .

وقال لامبارد خلال حواره مع الموقع الرسمي لناديه :” صلاح لا يزال يحتاج المزيد من الوقت للتأقلم أكثر معنا، الظروف التي جاء فيها المصري ليست سهلة، فهو انضم إلينا في منتصف الموسم وهذا وضع صعب”.

وأضاف :” ليس من السهل أن ينضم لاعب إلينا في منتصف الموسم، وخاصة أنه جاء إلى دوري قوي نظامه مختلف، ويتطلب أسلوب أخر سواء على المستوى الفني أو البدني، لكن في الحقيقة جميعنا نلاحظ مدى النضح الذي وصل إليه صلاح، لاسيما في تدريبات الفريق”.

وتابع :” نحتاج دائمًا في الفريق لاعبين من نوعية صلاح والألماني أندريه شورله، فهذا شيء ضروري لتكملة فريق يخوض مباريات كثيرة، فإن كان بعضنا ليس في يومه، تجد من يعوض غيابه، وهذا ما فعلناه هذا الموسم”.

من جانبه تمنى صلاح أن يخوض مباريات أكثر لإثبات قدراته، مشيرًا إلى أن المشاركة مع جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، ليس مضمونًا في ظل وجود لاعبين من الطراز الرفيع.

جدير بالذكر أن صلاح قد أحرز أولى أهدافه مع البلوز أمام أرسنال في المباراة التي انتهت لصالح متصدر الدوري الإنجليزي بسداسية نظيفة .

وكالات