نقابة الاعلاميين تطالب وزيرة الاعلام بعدم التدخل في شئون تنظيم المهنة

أبدت نقابة الاعلاميين، تحت التأسيس، عن إستيائها لتدخل وزارة الاعلام في شئون تنظيم المهنة وهو الأمر الذي يتعارض مع المادة 77 من الدستور بعد ان أعلنت وزيرة الاعلام إطلاقها مسودة لميثاق الشرف الاعلامي.

كما دعت النقابة الحكومة الى حوار مجتمعي بشأنه حيث تتحدث المادة 77 من الدستور عن اختصاص النقابات بمواثيق الشرف الاخلاقية والمهنية وهي المسئولة عن مساءلة اعضاء المهنة عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني .

وتؤكد النقابة انها بالفعل أصدرت ميثاق للشرف الاعلامي بعد حوار اعلامي وورش عمل لفترة طويلة وتقدمت به الى كل الجهات المعنية ومنها وزارة الاعلام ورئاسة الجمهورية الا ان هناك تجاهل غير مبرر ،، كما تقدم مجلس نقابة الاعلاميين تحت التأسيس بقانون النقابة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور منذ ثمانية اشهر الا انه ما زال حبيس الأدراج .

واعلنت الدكتورة لمياء محمود المنسق العام للنقابة ان اي مساع لاصدار ميثاق شرف اعلامي لن تسفر عن شيء دون اطلاق النقابة المعنية بتطبيقه طبقا للدستور حيث ان المجلس الوطني للاعلام ليس له ان يمارس هذا الدور وهو الامر المتعارف عليه دوليا .

وطالبت الدكتورة لمياء رئيس الحكومة ابراهيم محلب بتصحيح الامور والتزام كل جهة بالدور المنوط بها دستوريا والتعاون مع الجماعة الاعلامية التي تعرف مسئوليتها جيدا تجاه الوطن ولن تألوا جهدا لوضع الاعلام المصري على الطريق السليم بشرط الالتزام بالاستحقاقات الدستورية .

وقالعامر الوكيل ان مجلس نقابة الاعلاميين تحت التأسيس يشارك بقوة في اطلاق مفوضية الاعلام التي سوف تطلق قريبا خريطة بقوانين المجالس الاعلامية الناشئة عن الدستور بالتوازي مع توافق اعلامي كبير حول قانون نقابة الاعلاميين وتوحيد جهود الجماعة الصحفية والاعلامية للتأسيس لفضاء اعلامي حر نزيه يليق بشعب ثار في 25 يناير و30 يونيو لاجل وطن عظيم .