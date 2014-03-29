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وزارة الإسكان تشارك فى احتفالية “ساعة الأرض” بإطفاء الإضاءة بمبانى الوزارة ساعة

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وزارة الإسكان تشارك فى احتفالية “ساعة الأرض” بإطفاء الإضاءة بمبانى الوزارة ساعة وزارة الإسكان تشارك فى احتفالية “ساعة الأرض” بإطفاء الإضاءة بمبانى الوزارة ساعة

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تشارك اليوم فى الاحتفال العالمى بـ”ساعة الأرض”، تأكيدا على الاهتمام بالحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة.

وأشار الوزير – فى تصريحات صحفيه له اليوم السبت – إلى أنه أعطى توجيهات بأن يتم إطفاء الإضاءة لمدة ساعة من الثامنة والنصف، وحتى التاسعة والنصف، مساء بالمنشآت والمبانى التابعة للوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلقى خطابا من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يطلب فيه مشاركة الوزارة فى هذه الإجراءات، تأكيدا على الاهتمام بالحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة ، وحتى يتسنى أيضا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحديد قيمة التحسن فى شكل حمل الشبكة فى هذه الساعة، بعد خفض جزء من أحمال الإضاءة.

أ ش أ

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