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هوفنهايم يوقف مسلسل إنتصارات بايرن ميونخ ويتعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما

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هوفنهايم يوقف مسلسل إنتصارات بايرن ميونخ ويتعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما هوفنهايم يوقف مسلسل إنتصارات بايرن ميونخ ويتعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما

بايرن ميونيخ وهوفنهايم

تمكنَ فريق هوفنهايم من إيقاف مسلسل إنتصارات بطل الدوري بايرن ميونخ بتعادل إيجابي بثلاثة أهدافٍ لكل فريق، في مباراة مثيرة وكبيرة شهدتها مدرجات الأليانزا أرينا في ميونخ .

بالرغم من الضغط المكثف للفريق البافاري مع بداية المباراة في حصارهم لمنطقة جزاء هوفنهايم، إلا أن الضيوف تمكنوا من خطف الأسبقية عن طريق الفرنسي موديست، والذي كان قد استلم بينية مثالية من خط الوسط أطلقها كيفين فولاند، لينطلق بها موديست نحو مرمى شتارك الذي كان تصدى لتصويبة موديست الأولى، إلا أن مهاجم هوفنهايم تمكن من متابعة الكرة في شباك البايرن بعد أن أفلتت الكرة من حارس البايرن في الدقيقة 23 .

انتفض الفريق البافاري بعد تأخره بهدف، حتى تمكن كلاوديو بيتزارو من تعديل النتيجة في الدقيقة 31، بعد عرضية مثالية من الجهة اليمنى أطلقها شاكيري نحو عمق منطقة جزاء هوفنهايم، ليحولها بيتزارو مباشرة برأسه في شباك هوفنهايم .

لم يمضي سوى ثلاثة دقائق حتى تمكن شاكيري من خطف هدف التقدم لأصحاب الأرض، بعد عرضية مثالية من الجهة اليمنى أطلقها رافينيا نحو بيتزارو الذي هيئها في منطقة جزاء هوفنهايم لشيردان شاكيري الذي تابعها مباشرة في شباك مرمى ينس جراهل .

عززَ كلاوديو بيتزارو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 40، بعد هجمة مرتدة انطلقَ بها بيتزارو قبل أن يمرر بينية مثالية نحو ريبيري في الجهة اليسرى، ليحولها الفرنسي بدوره مباشرة عرضية رائعة حولها البيروفي بيتزارو مباشرة في شباك هوفنهايم .

قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، تمكن صالحيوفيتش من تقليص النتيجة بإحراز الهدف الثاني لهوفنهايم، بضربة حرة مباشرة أطلقها البوسني بيساره من خارج منطقة الجزاء بشكل رائع، لتسكن كرته في سقف الزاوية اليمنى من مرمى شتارك .

بدأ الشوط الثاني بندية أكبر وبنسقٍ أسرع تبادل الفريقين المحاولات في تهديد مرمى الفريق الآخر، فكادَ فيرمينو أن يؤمن هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 52، بعد عرضية مثالية من صالحيوفيتش أطلقها من الجهة اليمنى نحو منمنطقة جزاء البايرن، ليحولها فيرمينيو برأسه مباشرة نحو مرمى شتارك الذي كان في الموعد بتصديه للكرة .

واصل فريق هوفنهايم محاولاته لتعديل النتيجة، والتي تحققت في الدقيقة 75 عن طريق البرازيلي فيرمينيو، والذي تمكن من التسجيل في مرمى شتارك بتصويبة سكنت في الزاوية اليسرى من مرمى البايرن، بعد مراوغة مثالية لمدافع البايرن دانتي .

أهدرَ روبين فرصة خطف الهدف الرابع في الدقيقة 87، بعد بينية مميزة من شاكيري نحو روبين الذي انفرد بحارس مرمى هوفنهايم، إلا أن ينس جراهل تألقَ في إبعاد تصويبة روبين إلى ركنية .

وبهذه النتيجة رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، في حين رفع هوفنهايم رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع .

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