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سفير مصر ببانكوك : الأزهر يختار 80 طالبًا من تايلاند لمنحة دراسية

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سفير مصر ببانكوك : الأزهر يختار 80 طالبًا من تايلاند لمنحة دراسية سفير مصر ببانكوك : الأزهر يختار 80 طالبًا من تايلاند لمنحة دراسية

السفير اسماعيل خيرت

عقدت السفارة المصرية في بانكوك، بالتنسيق مع مبعوثي الأزهر الشريف ومكتب شيخ الإسلام التايلاندي والمجلس المركزي للشئون الإسلامية والخارجية التايلاندية، المسابقة التحريرية والشفوية للمنحة الأزهرية لطلاب المدارس والمعاهد الإسلامية بتايلاند، وتم خلالها اختيار أفضل العناصر.

وقال سفير في بانكوك السفير إسماعيل خيرت – فى تصريح له اليوم السبت – إنه “تم اختيار 80 طالبا في إطار المسابقة المذكورة”، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف يقدم كل عام 80 منحة دراسية للطلاب التايلانديين، كما يقدم 9 منح إلى الجانب الكمبودي، وتقوم الدولتان بالاستفادة من هذه المنح سنويا بشكل كامل.

وأضاف أن “الطلاب التايلانديين والكمبوديين يدرسون في كافة كليات الأزهر، بما فيها الطب والهندسة إضافة إلى العلوم الشرعية”.

أ ش أ

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