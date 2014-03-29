جدو وعمرو جمال يقودا هجوم الأهلي أمام أهلي بنغازي

أعلن محمد يوسف المُدير الفني للنادي الأهلي التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام أهلي بنغازي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا على ملعب الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل كالأتي:-

في حراسة المرمى :- شريف إكرامي.

في خط الدفاع :- سيد معوض – محمد نجيب – رامي ربيعة – أحمد فتحي.

في خط الوسط :- حسام عاشور – محمود تريزيجيه – عبد الله السعيد – موسى ايدان.

في الهجوم :- جدو – عمرو جمال.

يُذكر أن الأهلي في حاجة للفوز بفارق أكثر من هدف للعبور لدوري المجموعات، حيث سبق وأن خسر الأهلي في لقاء الذهاب الذي أقيم في تونس بنتيجة 1-0 أحرزه المهاجم الزيمبابوي سادومبا مهاجم الفريق الليبي.