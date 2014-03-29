دورة تدريبية لتنمية لمكافحة التدخين و الإدمان بمركز النيل ببورسعيد

اختتمت فعاليات دورة تدريبية حول ” تنمية المهارات الحياتية لمكافحة التدخين و الإدمان” و التى نظمها مركز النيل للإعلام ببورسعيد بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء وحضرها مجموعة من الشباب .

وقام بالتدريب على مدار ثلاث أيام الدكتور ابراهيم عسكر وعمرو غنيم مدربى و منسقى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ببورسعيد .

وتضمن البرنامج التدريبى نبذة عن أنشطة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى حيث يمثل الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من التدخين والمخدرات، ودعم وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين، ويستند الصندوق إلى عدد من مبادئ العمل الأساسية، أهمها إشراك الشباب وتفعيل دورهم في جهود الوقاية، والتركيز على الأسرة كمدخل أساسي لحماية الشباب من التدخين والمخدرات، والإعتماد على الحوار المجتمعي، وحشد جهود الجهات المعنية، والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للمشكلة مع رسم برنامج متكامل للتقييم والمتابعة.

وتم تدريب الشباب على مهارات التواصل و العمل الجماعى و حل المشكلات وآليات التعبير عن الذات كمدخل لتنمية المهارات الحياتية لديهم ، حيث أن هذا البرنامج يستهدف فئة الشباب ويعمل على إكساب المتدرب المهارات والقدرات التى تؤهله لكى يكون انسان ناجح، كما يعمل على تفعيل دورهم فى حماية النشئ من التعاطى والإدمان عن طريق إعداد مدربين بكل محافظة .

وتم عرض بعض النماذج الناجحة ببورسعيد مثل وحدة متطوعى صندوق مكافحة الإدمان و التعاطى ببورسعيد و الذى يضم مجوعة من الشباب تتبنى حملة لتوعية فئات مختلفة من المجتمع .

كما تم الإعلان عن الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 والذى يتم من خلاله العلاج بالمجان وفى سرية تامة وحسب مكان الإقامة .