الشبكة العربية تحذر من مصادرة أملاك إعلاميين وفنانين معارضين للنظام السوري

حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، مما تردد من أخبار عن نية النظام السوري في إصدار مذكرة قضائية، لمصادرة أملاك عشرات من الإعلاميين والفنانين والسياسيين المعارضين للنظام السورى ، إنتقاما منهم بسبب معارضتهم للديكتاتور السوري بشار الأسد، وأكدت “أن هذه الاخبار لو صحت، فسوف تضيف جريمة جديدة لسجل الرئيس السوري ، سوف يحاسب عليها ولن يفلت من العقاب”.

وقد كانت بعض المواقع السورية المؤيدة والمعارضة للنظام السوري، قد نشرت قائمة بأسماء سياسيين وفنانين ومسؤولين سابقين صرحوا بموقفهم المعارض للنظام السوري ، سوف يتم مصادرة أملاكهم، ومنهم ” كندة علوش وفارس الحلو ويارا صبري ، وجمال سليمان ، وعزة البحرة ، وحكم البابا ، ونجم الدين سمان ، ومالك الجندلى ، وعلى فرزات ، واخرين”.

وذكرت الأخبار ، أن النظام السوري يسوق مبررا لذلك، أنه مصلحة عامة حيث سيتم توزيع تلك الأملاك على أسر الشهداء والضحايا والفلاحين الفقراء ، لتعويضهم الخسائر الناجمة عن الوضع في سوريا، وهو ما يعد – لو صدق- محاولة رخيصة لكسب تأييد الفقراء والمستفيدين من ذلك.

وقالت الشبكة العربية “إن إصدار القضاء السوري لمثل هذه المذكرة ، يعد إنتهاكاً صارخا للقانون، حيث أنها تعاقب مواطنين على توجهاتهم وإنتماءاتهم السياسية، وليس إنتصارا للقانون او الدستور”.

وفى سياق تطالب الشبكة السلطات السورية، بالتوقف عن العصف بالمعارضين، والتضييق عليهم لتكميم أفواههم، والحفاظ على حق المواطنة والمساواة بين كافة السوريين، وأن تكفل للجميع الحق في حرية الرأى والتعبير دون ممارسات ضغط أو تضييق.