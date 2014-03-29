“وول ستريت” : عدم الثقة بين المحققين تعرقل التحقيق عن الطائرة المفقودة

كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم السبت عن أن عدم الثقة بين المحققين الأمريكيين والماليزيين تعرقل التحقيقات في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المحققين الأمريكيين قولهم إنه على الرغم من أن التصريحات الصادرة من الجانبين تشير إلى أن التعاون بين البلدين في هذا الصدد جيدا، إلا أن المصادر المقربة من التحقيقات تقول عكس ذلك.

وقالت الصحيفة إن المحققين الأمريكيين يشعرون أنهم لا يحصلون على كافة المعلومات من الجانب الماليزي، مما جعلهم يقدمون شكوى إلى المقر االرئيسي في واشنطن تشير إلى شعور المحققين بالتهميش.

من ناحية أخرى، يحذر الماليزيون من إمكانية تسريب المعلومات التي يعتقدون أن نظرائهم الأمريكيين معتادون عليها.

> وقال مسئول أمريكي مطلع إن الشرطة ومسئولي السلامة الجوية الماليزيين يسيطرون على التحقيقات الخاصة بكيفية وأسباب سقوط الطائرة، بينما المحققون الأمريكيون العاملون في العاصة الماليزية كوالالمبور على قناعة بانهم يحصلون على “الفتات” من المعلومات .. مشيرا إلى أن الفريق الأمريكي يقوم بفحص كافة المعلومات التي تتوفر لديه لضمان الدقة.

أ ش أ