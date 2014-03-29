أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أمن مطروح يضبط محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل ضباط المنيا قبل هروبه إلى ليبيا‎

Google+ Print
أمن مطروح يضبط محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل ضباط المنيا قبل هروبه إلى ليبيا‎ أمن مطروح يضبط محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل ضباط المنيا قبل هروبه إلى ليبيا‎

ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح اليوم السبت من أحد المتهمين الـ 528 التي أحالت محكمة المنيا أوراقهم لفضيلة المفتي في قضية قتل والتمثيل وإصابة ضباط وأفراد شرطة قسم شرطة مطاي بمحافظة المنيا حيث تم إلقاء القبض عليه أثناء محاولة هروبه إلى ليبيا عن طريق تسلل الحدود إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال التنسيق بين إدارة البحث الجنائي وفرعي الأمن العام والأمن الوطني والقوات المسلحة من ضبط المحكوم عليه محمد حمدي محمد عسران وشهرنه ” أصيل ” مواليد عام 1971 حاصل على دبلوم تجارة ومقيم مطاي – المنيا في القضية 8473/2013 جنايات مطاي بإحالة أوراقه إلي فضيلة المفتي وترتيبه بين المتهمين في القضية 61 بتهمة الاشتراك في قتل وإصابة ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة مطاي والتمثيل بهم وقتل نائب مأمور القسم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا