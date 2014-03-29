أمن مطروح يضبط محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل ضباط المنيا قبل هروبه إلى ليبيا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطروح اليوم السبت من أحد المتهمين الـ 528 التي أحالت محكمة المنيا أوراقهم لفضيلة المفتي في قضية قتل والتمثيل وإصابة ضباط وأفراد شرطة قسم شرطة مطاي بمحافظة المنيا حيث تم إلقاء القبض عليه أثناء محاولة هروبه إلى ليبيا عن طريق تسلل الحدود إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال التنسيق بين إدارة البحث الجنائي وفرعي الأمن العام والأمن الوطني والقوات المسلحة من ضبط المحكوم عليه محمد حمدي محمد عسران وشهرنه ” أصيل ” مواليد عام 1971 حاصل على دبلوم تجارة ومقيم مطاي – المنيا في القضية 8473/2013 جنايات مطاي بإحالة أوراقه إلي فضيلة المفتي وترتيبه بين المتهمين في القضية 61 بتهمة الاشتراك في قتل وإصابة ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة مطاي والتمثيل بهم وقتل نائب مأمور القسم .