نقابة السينمائيين تنفي تراجعها عن شطب مخرج مسلسل هيفاء وهبي

يُتابع المخرج محمد سامي دفاعه عن نفسه، رافضاً اتهامه بتزوير مؤهّله الأكاديميّ وشطب نقابة السينمائيين اسمه من عداد المنتسبين إليها. وإذ أعلنت النقابة عن احتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، سخر سامي من قرار النقابة بجملة: "كلّ هذه الأختام مزورة؟!"؛ وذلك بعد أن نشر بعض المستندات التي قام بنشرها على حسابه الرسمي على "فيس بوك".

من جهتها، أكّدت نقابة السينمائيين المصريين إعادة التحقيق في موضوع مؤهل سامي الأكاديمي، وفق ما جاء على لسان محمد النجار، الأمين العام للنقابة، إذ قال إنه "سيتمّ إعادة التحقيق، بعدما تقدّم سامي ببعض المستندات. وسيتم استدعاؤه لسماع أقواله أمام لجنة التحقيق، وهي عبارة عن عضوين من مجلس إدارة النقابة ومستشار مجلس الدولة، لإصدار القرار النهائي بخصوص عضويته. ومن بعدها سيتمّ إعلان النتيجة النهائية".