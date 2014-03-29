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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحيانا وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق خاصة شمالا وشرقا وتكون الرياح جنوبية شرقية على أغلب المناطق معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة غربا وعلى البحر وتكون مثيرة لبعض الغبار والاتربة أحيانا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح .. جنوبية  شرقية - جنوبية غربية  12 - 28 كم /ساعة في البداية تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية / 14 - 30 كم/ ساعة خلال النهار وتتحول الرياح إلى جنوبية شرقية / 28 - 48  كم/ساعة في الليل و صباح الاثنين .

والبحر .. متوسط الموج يضطرب تدريجيا في العمق ليلا وصباح الغد والموج بارتفاع قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحب ومن قدمين إلى أربعة وستة أقدام بالعمق.

ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية عشرة و 47 دقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السابعة ودقيقة مساء.


>                               درجات الحرارة              نسب الرطوبة


>المدينة                    العظمى   الصغرى          العليا      الدنيا


>أبوظبي                     30     18               85           30 .
> دبي                         28     19               85          25 .
> الشارقة                    30     18               90           25.
> عجمان                    28      18               90           30 .
> أم القيوين                 30      19               90           30 .
> رأس الخيمة              30      17               85           35 .
> الفجيرة                   26      19               80           40 .
> العين                      31     18               85           25  .
> ليوا                       31     17               90            30 .
> الرويس                  31     18               85            30 .
> السلع                    28      18              80             25.
> دلما                      28      19             85             45 .
> طنب الكبرى            29      18              85             45 .
> طنب الصغرى          29      18              85             45 .
> أبوموسى               29      19              80             35.
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