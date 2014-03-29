"صحفيون ضد التعذيب": "ميادة أشرف" رقم 10 فى قائمة شهداء الصحافة

أعلن مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، الحداد على حرية الصحافة فى مصر، وعلى روح شهيدة الصحافة، ميادة أشرف، التى لقيت مصرعها أمس الجمعة فى الاشتباكات العنيفة التى دارت بين قوات الأمن وعناصر الإخوان "الإرهابية"، بشرق القاهرة، تحديدا فى منطقة عين شمس.

وطالب المرصد فى بيان له منذ قليل، بفتح تحقيق عاجل بشأن وقائع استهداف الصحفيين المتكررة، محملا كل من وزير الداخلية، محمد إبراهيم، ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان، مسئولية ما آلت إليه أوضاع الصحفيين فى مصر منذ النصف الثانى من عام 2013، كما حملهم المسئولية الكاملة عن قتل وإصابة واعتقال الصحفيين والإعلاميين أثناء أدائهم واجبهم المهنى.

وأضاف المرصد أن "ميادة" تنضم اليوم لقائمة شهداء المهنة من الصحفيين، منذ 29 يونيو 2013، الذين وصل عددهم حتى اليوم 10 صحفيين، تم استهدافهم برصاص نافذ، فضلا عن عشرات المصابين من الصحفيين والإعلاميين، واعتقال ما يقرب من 22 صحفيا وإعلاميا.

وأوضح المرصد أن قائمة "شهداء صاحبة الجلالة" بحسب المرصد، صلاح الدين حسن صلاح الدين، 38 عامًا، مراسل صحفى، قٌتل فى 29 يونيو 2013، وأحمد عاصم السنوسى، قٌتل فى 8 يوليو "أحداث الحرس الجمهورى"، وحبيبة عبد العزيز، مراسلة ومصورة "جولف نيوز" قتلت برصاصة فى الرأس فى أحداث رابعة، ومايك دين، مصور قناة "سكاى نيوز" قُتل برصاصة فى القلب، ومصعب الشامى، مراسل شبكة رصد قتل برصاص قناص، وأحمد عبد الجواد، صحفى بجريدة الأخبار توفى فى المستشفى متأثرا بإصابته بطلق نارى، وتامر عبد الرؤوف، مراسل جريدة الأهرام قتل أثر إطلاق النار عليه أمام محافظة البحيرة، ومحمد سمير، مخرج بقناة النيل للأخبار قٌتل أثناء تغطيته لأحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية، ومصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض الإخبارية، قٌتل فى اشتباكات الألف مسكن يوم 25 يناير 2014، وميادة أشرف، مراسلة جريدة الدستور قتلت 28 مارس 2014.