شاهدي إطلالات Lady Gaga في عيدها الـ 28

عرفنا Lady Gaga بذوقها المختلف وتنسيقاتها الغريبة، فقد تحدت بإطلالاتها جميع قوانين الموضة التي عرفناها، وتخطت حدود المعقول فيما ترتديه على السجادة الحمراء وفي إطلالاتها اليومية أيضاً.

لا يمكن لأحد أن يتصور في يوم من الأيام فستاناً من اللحم النيئ، ولكن Lady Gaga غيرت هذا المفهوم وارتدت فستاناً مع حذاء وطوق للشعر صنعت جميعها من اللحم الحقيقي في حفل "VMA" لعام 2010، وقد أثارت حينها موجة من السخرية من قبل الجمهور الذي فوجئ بذلك على شبكات التواصل الاجتماعي.

من الصعب كذلك أن نشاهد إحدى النجمات ترتدي فستاناً من الكوتور أو زيا تنكرياً عملاقاً في إحدى إطلالاتها اليومية أثناء مغادرة المنزل، ولكن شاهدنا Lady Gaga في مختلف الأزياء التنكرية الأغرب في السنوات الماضية، حيث شوهدت بزي يشبه شجرة عيد الميلاد في ختام العام الماضي، كما ارتدت فستاناً باللون الأبيض بعد أن لونت وجهها وجسمها بنفس اللون وأكملت إطلالتها بباروكة شعر غريبة في أحد الأيام العادية.

من ناحية أخرى شاهدنا النجمة المثيرة للجدل Lady Gaga بإطلالات أنيقة وجذابة مؤخراً، فقد أطلت في حفل الأوسكار بفستان وردي جميل من "Versace "، واختارت فستاناً آخراً باللون الأبيض في حفل ما بعد الأوسكار، كما حضرت عرض "Versace" في باريس متألقة بإطلالة ملكية رائعة باعتبارها الوجه الإعلاني للدار.

شاهدي معنا كيف ظهرت Lady Gaga بأجمل وأسوأ إطلالاتها في السنوات الأخيرة.

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