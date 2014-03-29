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Rihanna أيقونة الموضة لهذا العام

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Rihanna أيقونة الموضة لهذا العام Rihanna أيقونة الموضة لهذا العام

أثرت النجمة الشهيرة Rihanna في اختيارات وستايل العديد من الفتيات، لذلك لم يكن من المفاجئ أن تحصل على لقب رسمي كأيقونة الموضة لهذا العام من مجلس مصممي الأزياء في الولايات المتحدة "CFDA".

للنجمة Rihanna العديد من المساهمات في مجال الموضة والجمال، حيث أطلقت مجموعة أزياء من تصميمها بالتعاون مع محلات "River Island"، بالإضافة إلى مجموعة ماكياج تحمل اسمها من "MAC"، كما ظهرت كوجه إعلاني لدار الأزياء الشهيرة "Balmain ".

وتنضم إلى قائمة النجمات وعارضات الأزياء اللواتي حملن هذا اللقب في السنوات الماضية، وهن: Kate Moss، و Lady Gaga، وIman.

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سيدتي