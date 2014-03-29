كيف أتعامل مع أظافري المكسورة؟

تتعرض الأظافر إلى الجفاف كالبشرة تماماً. لذلك، أنت بحاجة إلى الاعتناء بها كما تعتنين ببشرتك، كما عليك القيام بترطيبها يومياً، حتى تضمني حمايتها.

وبالرغم من ذلك، قد يتعرض أحد أظافرك إلى التكسّر فجأة، وأنت خارج المنزل. فإذا حدث ذلك، فإنّ "سيِّدتي نت" ينصحك باتباع هذه الخطوات البسيطة:

1- بداية، قومي بترطيب يديك فوراً بالمرطّب الخاصّ بك، حتى تتجنّبي تزايد الشقوق في أظافرك.

لذا ننصحك بضرورة توفّر علبة صغيرة من المرطّب في حقيبتك الشخصيّة.

2- ضعي يديك بجانبك، وتجنّبي حمل أيّ حقائب أو أكياس حتى تصلي إلى المنزل.

3- عندما تعودين إلى منزلك، قومي ببرد ظفرك المكسور أو قصّه، إذا استدعى الأمر.

4- ولتضمني عدم تكرار هذا الأمر مجدداً، قومي بتطبيق حمّام زيت لأظافرك أسبوعياً لمدّة عشر دقائق عن طريق نقعها في صحن مملوء بزيت الزيتون، مع ترطيب الأظافر يومياً باستخدام المرطب.