أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

كيف أتعامل مع أظافري المكسورة؟

Google+ Print
كيف أتعامل مع أظافري المكسورة؟ كيف أتعامل مع أظافري المكسورة؟

تتعرض الأظافر إلى الجفاف كالبشرة تماماً. لذلك، أنت بحاجة إلى الاعتناء بها كما تعتنين ببشرتك، كما عليك القيام بترطيبها يومياً، حتى تضمني حمايتها.
وبالرغم من ذلك، قد يتعرض أحد أظافرك إلى التكسّر فجأة، وأنت خارج المنزل. فإذا حدث ذلك، فإنّ "سيِّدتي نت" ينصحك باتباع هذه الخطوات البسيطة:
1- بداية، قومي بترطيب يديك فوراً بالمرطّب الخاصّ بك، حتى تتجنّبي تزايد الشقوق في أظافرك.
لذا ننصحك بضرورة توفّر علبة صغيرة من المرطّب في حقيبتك الشخصيّة.
2- ضعي يديك بجانبك، وتجنّبي حمل أيّ حقائب أو أكياس حتى تصلي إلى المنزل.
3- عندما تعودين إلى منزلك، قومي ببرد ظفرك المكسور أو قصّه، إذا استدعى الأمر.
4- ولتضمني عدم تكرار هذا الأمر مجدداً، قومي بتطبيق حمّام زيت لأظافرك أسبوعياً لمدّة عشر دقائق عن طريق نقعها في صحن مملوء بزيت الزيتون، مع ترطيب الأظافر يومياً باستخدام المرطب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي