عملية زرع الرموش:حلّ جذري لعيون خاطفة

تُعتبر الرموش الطويلة والكثيفة إحدى أهمّ سمات الجمال في عالمنا العربي. وتكثر الطرق والوسائل التي تستخدمها المرأة للاعتناء برموشها وسحر عينيها. ويلجأ البعض من النساء إلى أغلى أنواع الماسكرا لتلوين الرموش وزيادة أحجامها، فيما يلجأ البعض الآخر إلى تركيب رموش اصطناعيّة، ممّا يزيد الأمر سوءاً، بسبب خطورة ذلك على العينين والجفون.

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إلى ذلك، تكثر أيضاً الوصفات الطبيعيّة كدهن الرموش بزيت الخروع أو زيت جوز الهند. قد تكون كلّ هذه الوسائل والطرق والوصفات صالحة، ولكنّها مؤقّتة. لكنّ الحلّ النهائي لهذه المشكلة يتمثّل في زراعة الرموش.

تُشبه عملية زراعة الرموش عمليّة زراعة الشعر، وإن تكن أكثر دقّة. وخلافاً لمعظم عمليّات التجميل المماثلة، ينبغي التحضير لهذه العمليّة في المنزل، قبل أسبوعين على الأقلّ. ينصح الأطباء بالتأكد من صحّة العينين، أي ألا تكونان مصابتين بأيّ فيروس أو التهابات. لذلك يُنصح بزيارة طبيب العيون قبل الخضوع لعملية الزرع. ومن المفضّل أيضاً التوقف عن التدخين أو تناول المكمّلات الغذائية من الفيتامينات أو الأدوية المضادة لتجلّط الدّم.

عملية زرع الرموش

لا تتطلّب هذه العمليّة تخديراً (بنجاً) عموميّاً، فالتخدير الموضعي يفي بالغرض، على الرغم من أنّها قد تطول من ساعتين إلى ثلاث ساعات. يُجري هذه العمليّة طبيب تجميل ويساعده عدد من الممرّضين، لأنّها تتطلّب الكثير من العمل والدقّة. أوّلاً، يقوم الطبيب بأخذ شعيرات من أسفل الرأس في أغلب الأحيان، ثمّ يحضّر البصيلات وينظّف الشعيرات من الزيوت أو أيّ ترسّبات عالقة بها، كما يتأكّد من صلاحيتها. ومن ثمّ يخيط هذه الشعيرات في خطّ متساوٍ إلى جانب الرموش الأصلية. يُمكن زراعة 30 إلى 40 بصيلة في الجفن الواحد، تحتوي كلّ واحدة منها شعرة واحدة.

بعد إجراء العمليّة، يُطلب من المرأة التي أجرتها استخدام وسادة للعنق أثناء النوم كي يبقى الرأس عالياً، إضافة إلى وضع نظارات واقية عند النوم كي لا تفرك عينيها عن طريق الخطأ. تستطيع المريضة أن تعاود مزاولة عملها أو وظيفتها بعد فترة قصيرة. لكن فترة التعافي التامّ قد تمتدّ من أسبوع إلى عشرة أيّام، يرافقها بعض الألم والاحمرار.

بعد فترة تتراوح ما بين الستة أشهر والسنة، تبدأ الرموش بالنموّ طبيعيّاً. وتُعتبر نسبة نجاح هذه العمليّة مرتفعة، إذ تتراوح ما بين 80 و90 في المئة، أي أنه من أصل عشر شعيرات، تنمو 8 أو 9 شعيرات.

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