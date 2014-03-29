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شرطي يتحرش بسائحة “فليبينية” بمعبد أبوسمبل .. وعرض الواقعة على النيابة للتحقيق

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شرطي يتحرش بسائحة “فليبينية” بمعبد أبوسمبل .. وعرض الواقعة على النيابة للتحقيق شرطي يتحرش بسائحة “فليبينية” بمعبد أبوسمبل .. وعرض الواقعة على النيابة للتحقيق

 

ورد إلى قسم شرطة السياحة والأثار بأبوسمبل ،بلاغ يفيد بحدوث واقعة تحرش بإحدى السائحات أثناء تواجدها بمعبد أبوسمبل من أحد أفراد الشرطة المعينيين بتأمين المعبد.

بدأت الواقعة عقب الأنتهاء من عرض الصوت والضوء بمعبد أبوسمبل حينما طالب السائحون إلتقاط صور فوتوغرافية للذكرى مع بعض العاملين بالمعبد ،ومن ضمنهم السائحة الفلبينية الجنسية “xionel-alvizo-menard ” و التى تحمل جواز سفر أمريكى رقم 492480607 و تبلغ من العمر 33 عام .
> وأثبتت التحريات أنها كانت تتعامل بتلقائية شديدة مع جميع العاملين بالمعبد و طلبت من الشرطى محمود.أ.م،23 سنة،من قوة قسم شرطة السياحة والأثار بأبوسمبل و المعين بخدمة تأمين ساحة المعبد من الداخل، أن تلتقط صورة فوتوغرافية بصحبته و وافق الشرطى ،وعندما  اقتربت منه وضع يده على إحدى المناطق الحساسة بجسدها  ثم انصرفت عقب التقاط الصورة فى هدوء و دون حدوث أى تداعيات أو أعتراض منها.
> وعقب ذلك تقدم الموظف التابع لهيئة الأثار و المعين بمكتب كاميرات المراقبة داخل المعبد بإخطار أحد أفراد البحث الجنائى بقسم شرطة السياحة والأثار بأبوسمبل بواقعة التقارب الجسدى بين الشرطى و السائحة والذى شهدها خلال الكاميرات ،وبدوره أبلغ رئاسته ، تم مناقشة الشرطى مرتكب الواقعة والذى أقر بإرتكابه للحادثة بدافع شخصى ،كما أبدى أسفه عن ما بدر منة .
> تحرر المحضر رقم 3 أحوال قسم شرطة السياحة والأثار ،كما رفضت السائحة سؤالها أو أتهام الشرطى بالتحرش بها ،وأعيد قيد المحضر برقم 67 جنح مركز أبوسمبل وجارى العرض على النيابة .

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