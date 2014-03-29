الأقصر تستقبل أولى الرحلات النيلية بين أسوان والقاهرة وعلي متنها 36 سائح الماني

وصل إلي مدينة الاقصر ، ظهر اليوم، أولى رحلات السياحة النيلية الطويلة قادمة من محافظة أسوان متجهة الي القاهرة والتى ستستغرق 14 يوماً بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف العام بسبب الأحداث التي مرت بها مصر في الفترة الماضية.

> وتنظم شرطة السياحة والآثار غداً في تمام الساعة الثالثة عصرا احتفالية خاصة للسياح القادمين علي متن المركب في معبد الأقصر بحضور المحافظ اللواء طارق سعد الدين ومختلف القيادات السياحية بالمحافظة ،كما شددت أجهزة الأمن من إجراءاتها لتأمين برنامج الرحلات السياحية النيلية الطويلة عقب قرار إستئنافها بين أسوان والقاهرة .

وقال العميد حسني حسين، مفتش مباحث السياحة والآثار لقطاع جنوب الصعيد، إن الرحلة النيلية الأولي نظمتها الباخرة “كلوب فيجن” التي أقلت على متنها 36 سائحا ألمانيا تابعين لشرطة فونكس الألمانية زاروا في رحلتهم “معبد فيلة، والمسلة الناقصة، والسد العالي، ومعبد أبو سمبل، ومعبد إسنا ومن المقرر أن تزور معبد الأقصر، ومعابد الكرنك، ، ومعابد البر الغربي”.

> ولفت حسني، إلى أن الباخرة ستتحرك إلى قنا لزيارة معبد دندرة، وابيدوس بسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والفيوم، وأخيرا القاهرة.