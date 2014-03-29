الإفراج عن ملايين شريهان الأربعة

بعد مداولات استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار بيشوي النسر، بإلغاء الحجز على أموال الفنانة شريهان أحمد عبد الفتاح، بعد أن تمّ اتهامها بالتهرّب الضريبي بقيمة 4 ملايين جنيه، بناء على عقد استئجارها سينما "ريتس".

وكانت شريهان قد أقامت الدعوى ضدّ كلٍّ من وزير المالية بصفته الإدارية، وضد رئيس مصلحة الضرائب، وضدّ كلّ من موريس نجيب ووليام نجيب، وكيلَي مالكَي السينما الأصليين، بعد أن اكتشفت أنّ المالكين الأصليين للسينما قد أقاما دعوى لفسخ عقد الإيجار، ثمّ صدر قرار من المحكمة لصالحهما، ما جعل شريهان تطالب في دعواها المقامة أمام محكمة القاهرة باسترداد قيمة العقد التي دفعتها والبالغة 850 ألف جنيه مصريّ.

وكانت شريهان قد علمت، من خلال خطاب مصلحة الضرائب الذي أرسل إليها، أنها مطالبة بسداد قيمة 4 ملايين جنيه لقاء استثمارها دار السينما، وهو ما لم يكن دقيقاً، على اعتبار أنّ شريهان دفعت قيمة العقد فقط، ولم تتسلّم السينما، وهو ما دعاها إلى إقامة دعوى لمطالبة مصلحة الضرائب ببراءة الذمة المالية وإلغاء الحجز على أموالها.

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