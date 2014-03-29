صورة عمرو دياب بالملابس الداخلية تثير غضبه

في واقعة غريبة أثارت غضب النجم "الهضبة" عمرو دياب، سرّب أحد معاونيه صورةً له، وهو بملابسه الداخلية، أثناء حلاقة شعره، معتبراً أنّها تخدش الذوق العام. وقد دفعت هذه الواقعة عمرو إلى اتّخاذ قرار بعدم تصويره مرة أخرى إلا في الحفلات. وأكّد المقربون من عمرو أنّه يعلم من صوّره، وقام بمعاقبته، برغم أنه أعلن أنّ الصورة تمّت سرقتها من على الموبايل الخاصّ به.

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