معجبو هيفاء وهبي: لم يستطيعوا النيل منك فلجأوا إلى محمد سامي!

بمجرد إعلان نقابة المهن التمثيلية شطبها اسم المخرج محمد سامي من جدولها النقابي، بعدما تمّ إثبات تزويره مؤهلاً دراسياً، أعلن معجبو الفنانة هيفاء وهبي المشاركة في مسلسل سامي "كلام على الورق" غضبهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". فقال أحدهم:" لم يستطيعوا النيل من هيفاء وهبي فلجأوا إلى محمد سامي". وقام معجبو هيفا بتنفيذ "ريتويتات" كثيرة لهيفاء تتضمن هجوماً على هذا القرار. وقال شخص آخر من معجبيها: "المسلسل بعدو ما نزل، وهيك رايحين يموتوا بقهرن! كيف بس ينعرض؟".

وأشار آخر إلى أنّ: "هيفا شاغله العالم، والجاي راح يصدمون، والأتي أعظم".

من ناحية أخرى، أعلن الفنان أحمد زاهر تضامنه مع المخرج محمد سامي الذي اتهمته نقابة المهن التمثيلية بتزوير مؤهله الدراسي واتخذت حياله إجراءات قانونية. وكتب زاهر الذي يُشارك في مسلسل "كلام على الورق"، تحت إدارة المخرج سامي: "محمد سامي، أنت مخرج رائع، وشرفٌ لأيّ ممثل أن يقف أمام كاميرتك، وأن يقف داخل كادرك. نحن بجانبك حتى آخر المشوار، وسندعمك حتى آخر لحظة، لأنك دعمتنا وأخرجت ما بداخلنا، ولم نكن ندري عنه شيئاً. أنت مخرج مبدع، ولا تتأثر بكلام الحاقدين، وستظهر الحقيقة قريباً، لأن الله موجود، يمهل ولا يهمل، ومن يضحك أخيراً يضحك كثيراً".