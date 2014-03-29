ماهي التّنازلات التي قدّمتها الفنانة السّورية روعة ياسين؟

كشفت الفنّانة السّوريّة روعة ياسين أنّها ستغيب عن الموسم الرمضاني المقبل حتى الآن، لأنّ أيّاً من الأعمال التي عرضت عليها لم تنل إعجابها.

وقالت ياسين خلال لقاء إذاعي لها عبر إذاعة "المدينة"، إنّها "حزينة لأنّها قدّمت تنازلات ماديّة وفنيّة لفترة أملاً في مزيد من الانتشار، لكنها أخذت قراراً بألا تشارك بعد الآن في أيّ عمل لا يضيف لها شيئاً جديداً".

من جهة أخرى، أشارت ياسين إلى أنّ "دورها في مسلسل "خيبر" كان من أصعب الأدوار التي جسّدتها خلال مسيرتها الفنية، حيث أدّت شخصية "زينب اليهوديّة" التي تضع السّم للرسول محمد (ص) ما احتاج منها أداءً تمثيلياً خاصّاً".

وقالت ياسين إنها "مستقرة في سورية، ولن تبتعد عنها رغم الحرب، مذكّرة المخرجين السوريين بأنّ الكثير من نجوم سورية موجودون فيها وينتظرون الفرصة ليقوموا بأداء الأدوار التي توكل إليهم، لينتقلوا من صفوف الدرجة الثانية إلى الصف الأول، لافتة إلى أنّ بعض المخرجين اليوم باتوا يكرّسون مبدأ النجم الواحد ولا يُعيرون أهميّة لمواهب تنتظر الدور المناسب".

وأبدت الفنّانة السّوريّة حزنها لأنّها لن تشارك في مسلسل "وش رجعك" مع المخرجة رشا شربتجي، لأنّ إقامتها كانت منتهية في دولة الإمارات التي يتمّ التصوير فيها، بعد أن كانت مرشّحة لأداء دور مميّز، ولم يكن الوقت كافياً لتجديد الإقامة قبل بدء التصوير.