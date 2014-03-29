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المتحدث بإسم جامعة القاهرة : تلقينا تهديدات بعد منع التظاهرات

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المتحدث بإسم جامعة القاهرة : تلقينا تهديدات بعد منع التظاهرات المتحدث بإسم جامعة القاهرة : تلقينا تهديدات بعد منع التظاهرات

جامعة القاهرة

تلقت جامعة القاهرة، تهديدات من مجهولين ينتمون لجماعة الإخوان،بالإعتداء المتكرر على الجامعة ومنشأتها حال إصرار إدارة الجامعة على منع التظاهر.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم جامعة القاهرة، فى تصريحات لـ”ONA”  أن الجامعة تتلقى تهديدات حال الحيلوله دون إستمرار المظاهرات وأعمال الشغب حتى شهر أبريل المقبل، موضحا ان طﻻب جماعة اﻻخوان لن تكف عن الحشد للمظاهرات داخل الحرم الجامعى.

وأضاف عبد الغفار، أن جامعات أصبحت هى الملجئ والمكان الوحيد لتظاهرات اﻻخوان، نظرًا لضعفهم عن الحشد خارج شوارع الجامعة.

واوضح عبد الغفار، أن جامعة القاهرة شكلت فريقًا قانونيًا، ليقوم بتفريغ التسجيلات والشرائط التى رصدت أعمال الشغب التى قام بها أنصار جماعة الأخوان داخل الحرم الجامعى 26 مارس.

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أونا

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