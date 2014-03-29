أحمد سليمان : مرتضى منصور سيعيد للزمالك مكانه الطبيعى

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس الزمالك الجديد، أنه رفض كل إغراءات مجال التدريب ليخوض الانتخابات حتى يرد الجميل لنادي الزمالك، موضحا أن الزمالك أحد أعرق الأندية الإفريقية، ولكنه تعرض للاهمال في الفترة الحالية.

وأشار سليمان إلى أن أعضاء النادي يتعرضون لظلم اجتماعي خلال الفترة الماضية، وقال إن قائمة مرتضى منصور ستعيد النادي الى وضعه الطبيعي، وأكد على أن القائمة تضم جميع التخصصات وتعمل من أجل خدمة للنادي الأبيض.

وكشف سليمان عن أنه فضل الترشح وخدمة نادى الزمالك عن العمل في مجال التدريب الذى يعتمد عليه كمصدر رزق، وأشار إلى أن ديون نادي الزمالك المتراكمة من أولويات مجلس الإدارة القادم.