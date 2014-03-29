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الكنائس الثلاث تبعث ببرقيات عزاء للبابا تواضروس الثانى في وفاة والدته

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الكنائس الثلاث تبعث ببرقيات عزاء للبابا تواضروس الثانى في وفاة والدته الكنائس الثلاث تبعث ببرقيات عزاء للبابا تواضروس الثانى في وفاة والدته

البابا تواضروس

بعث البطريرك إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، برقية تعزية لقداسة البابا تواضروس الثاني لوفاة والدته  السيدة سامية إستفانوس والتى وافتها المنية أمس بمستشفى القديسين بالأسكندرية.

كما بعث الدكتور، القس صفوت البياضي رئيس الكنيسة الإنجيلية، ببرقية تعزية معربا عن خالص عزائه لقداسة البابا تواضروس الثاني لانتقال والدته وبعث مندوبين عن الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر سكرتير الطائفة، و الدكتور فريدي البياضي عضو المجلس الملي الإنجيلي العام و عضو مجلس الشورى السابق، لحضور قداس الجنازة اليوم نظرًا لسفره فى الخارج.

هذا وبعث القس رفعت فكري سعيد،  مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية المشيخية، ببرقية عزاء  قال فيها “نسأل إله كل رأفة وأبو كل تعزية أن يضمد الجراح وأن يكفكف الدموع, حيث أنها مع المسيح المقام فذاك أفضل جدا حيث لا وجع ولا مرض ولا حزن ولا ألم ”.

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