مؤتمر بجامعة الفيوم لمناقشة صناعة السياحة والضيافة المصرية

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، مؤتمرها الثامن تحت عنوان ” صناعة السياحة والضيافة المصرية فى ظل التحديات الراهنة” والمقرر أستمرارة من 28 إلى 30 مارس الحالى ، تحت رعاية الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس الجامعة .

ناقش المؤتمر عدداً من المحاور من أهمها إدارة المناطق السياحية والأثرية والتراثية فى مصر – التدريب والتعليم للتوظيف – السياحة والفندقة المستدامة – إدارة المقاصد ( السياحية – التراثية – الأثرية) – التخطيط والتنمية السياحية – السلامة والصحة المهنية – إدارة الموارد البشرية – تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها – إدارة الجودة الشاملة والسياحة والضيافة – تسويق المقاصد السياحية – الأنماط السياحية البديلة – الإتجاهات الحديثة لأساليب الإرشاد السياحى بين الواقع والمأمول – وإدارة المخاطر والأزمات .

> حضر المؤتمر، الدكتور محمد عبد الوهاب مرسي، رئيس المؤتمر، وعميد كلية السياحة والفنادق، وأساتذة وخبراء السياحة بالجامعات والهيئات والمؤسسات المصرية وعدد من أساتذة السياحة العربية .