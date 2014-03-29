طريقة الجريش السهلة والسريعة

المقادير :

-5 حبّات من البصل

-ربع كوب من الزيت، للقلي

-نصف كيلوغرام من اللحم

-3 أكواب من الجريش (قمح مجروش)

-ملعقة كبيرة من الفلفل

-ملعقة كبيرة من الكمّون

-نصف علبة صغيرة من صلصة الطماطم

-حبّتان من الطماطم

- حبّتان من الكوسى

-حبّتان من الجزر مقطّعتان إلى أنصاف

-ملعقة كبيرة من الملح

-حبّة من الفليفلة

-ماء

للصلصة :

-حبّة من البصل مقطّعة إلى قطع كبيرة

-حبّة من الطماطم المفروم ناعماً

-ملعقة من الكمّون

-نصف ملعقة من الفلفل

-نصف ملعقة من الملح والفلفل الحار

طريقة التحضير:

1- يفرم البصل فرماً ناعماً، ويضاف إلى قدر توضع على النار مع الزيت واللحم، ويقلّب.

2- ينقع الجريش لمدّة نصف ساعة، بعد غسله.

3- يضاف الفلفل والكمّون وصلصة الطماطم والطماطم والجزر والكوسى والفليفلة (بدون تقطيع) في طنجرة الضغط، مع الجريش، ويسكب الماء حتى يملأ الطنجرة، وينثر الملح. تغطّى الطنجرة، وتوضع على نار متوسّطة.

4- لدى سماع صفّارة الطنجرة، تخفّض النار، وتترك لمدّة 40 دقيقة إضافيّة.

5- بعد فتح الطنجرة، يسكب حوالي 3 أكواب كبيرة من الماء مع التحريك من جوانب الوعاء، ويبقى مفتوحاً على النار مع التحريك لفترة تتراوح ما بين 8 و10 دقائق.

6- لإعداد الصلصة: تضاف مكوّناتها إلى قدر توضع على النار، حتى تتماسك، وتقدّم إلى جانب الطبق.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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