رفع جلسة محاكمة بديع والشاطر و14 آخرين فى قضية ” مكتب الارشاد ” لإصدار القرار

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة،منذ قليل ،رفع جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبة خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد والمتهمين فيها بالقتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين لإصدار القرار .

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين الذين تم إيداعهم قفص الاتهام وقامت بعدها بمشاهدة الفيديوهات عن طريق لجنة فنية من وزارة الداخلية .

> ويحاكم فى القضية عدد من قيادات جماعة الاخوان وهم كلاً من محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى .