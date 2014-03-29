محافظ سوهاج يمنح التلاميذ المصابين بـ “الجدري” أجازة 15 يوماً‎

قرر اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج منح 58 تلميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية بمدرسة أسامه بن زيد الابتدائية المشتركة بقرية نجع الغفير بمركز أخميم بمحافظة سوهاج أجازة لمدة 15 يوماً بعد التأكد من إصابة التلاميذ بمرض الجدري وبعد توصيه من اللجنة الطبية التي تم تشكيلها برئاسة د/ محمد عبد العال، وكيل وزارة الصحة وعدد من الأطباء المتخصصين بالأمراض الجلدية.

كانت قد سادت حالة من الزعر بين تلاميذ مدرسة أسامه بن زيد الإبتدائية المشتركة بقرية نجع الغفير بمركز أخميم بمحافظة سوهاج عقب أكتشاف ظهور أعراض يشتبه أنها لمرض الجدري أصابت العشرات من التلاميذ بحبوب وفقاقيع بأنحاء الجسم ويشتبه أن يكون لمرض الجدري المائي.

وقررت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالتنسيق مع مديرية الصحة بإرسال فريق طبي متخصص في الأمراض الجلدية وتوقيع الكشف الطبي علي المصابين بعد أن قامت إدارة المدرسة بعزل العشرات من التلاميذ التي ظهرت عليهم أعراض المرض وانتشر بأجسامهم حبوب وفقاقيع شديدة العدوي ، وجاري الأن عملية الفحص الطبي الظاهري لباقي تلاميذ المدرسة مع تحويل الحالات المصابة لمستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم .