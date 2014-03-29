بلاغ للنائب العام يتهم وزير الشباب والرياضة بالتستر على مخالفات مالية وادارية

تقدم عبد العزيز فهمى عبد العزيز، الموظف بدرجة مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بالغربية ، ببلاغ الى النائب العام المستشار هشام بركات، يتهم فيه المهندس خالد محمد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالتستر على مخالفات مالية وإدارية جسيمة وإهدار المال العام قام بها محمد على شحاته القائم بأعمال مدير عام الشباب والرياضة بالغربية .

وأوضح مقدم البلاغ رقم 6926 لسنة 2014 عرائض، نائب عام، انه تقدم بـ 17 قضية ضد الموظف المذكور فى النيابة الادارية، ولم يتخذ أى إجراء ضده مما إستدعى الموظفين للسؤال عن من يحميه بالاضافة الى إستغلاله منصبه لاصدار قرارات إدارية لصالح بعض الفاسدين والتدخل فى بعض التعيينات .

وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهما وإحالة المخالفات المالية والادارية الى التحقيق وإلزام وزير الشباب والرياضة بسرعة وقف الموظف المشوكوا فى حقه عن العمل.