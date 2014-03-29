أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بلاغ للنائب العام يتهم وزير الشباب والرياضة بالتستر على مخالفات مالية وادارية

Google+ Print
بلاغ للنائب العام يتهم وزير الشباب والرياضة بالتستر على مخالفات مالية وادارية بلاغ للنائب العام يتهم وزير الشباب والرياضة بالتستر على مخالفات مالية وادارية

المستشار هشام بركات النائب العام

تقدم عبد العزيز فهمى عبد العزيز، الموظف بدرجة مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بالغربية ، ببلاغ الى النائب العام المستشار هشام بركات، يتهم فيه المهندس خالد محمد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بالتستر على مخالفات مالية وإدارية جسيمة وإهدار المال العام قام بها محمد على شحاته القائم بأعمال مدير عام الشباب والرياضة بالغربية .

وأوضح مقدم البلاغ رقم 6926 لسنة 2014 عرائض، نائب عام، انه تقدم بـ 17 قضية ضد الموظف المذكور فى النيابة الادارية، ولم يتخذ أى إجراء ضده مما إستدعى الموظفين للسؤال عن من يحميه بالاضافة الى إستغلاله منصبه لاصدار قرارات إدارية لصالح بعض الفاسدين والتدخل فى بعض التعيينات .

وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهما وإحالة المخالفات المالية والادارية الى التحقيق وإلزام وزير الشباب والرياضة بسرعة وقف الموظف المشوكوا فى حقه عن العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا