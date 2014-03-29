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كيف تردّين على الاسفزاز؟

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كيف تردّين على الاسفزاز؟ كيف تردّين على الاسفزاز؟

"من أهمّ الانتصارات التي يمكنك تحقيقها على خصمك، هو أن تتغلّبي عليه بالتهذيب".من هذا المنطلق، تطلعك خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر على كيفيّة الردّ على الاستفزاز، كي لا ينقلب السحر على الساحر.

- لا تدافعي عن نفسك وكأنّك الشخص المعني، إذا ذُكرت عيوبك أمام الناس، سواء في حضورك أو غيابك، بل شاركي في انتقاد تلك المساوئ وتعمّدي أن تشيري ضمناً إلى عيوب الشخص المنتقد، من دون ذكر اسمه.
- أجيبي بصراحة عن جميع الأسئلة التي توجّه إليك.
- تقبّلي النقد بصدر رحب، وحاولي ألا تعتبري النقد موجّهاً إليك، إذا لم يسمّك الشخص بالاسم، بل أظهري استغرابك لهذا النوع من النقد غير المبرّر.
- حاولي تلطيف الأجواء وسرد النكات، إذا استمرّ الشخص بالاستفزاز، ممّا يجعله يغتاظ أكثر، بحيث يمكن أن ينفعل ويشوّه صورته أمام الحاضرين!
- تذكّري أن تحافظي دائماً على هدوئك واتزانك كي تبقى صورتك لائقة ومهذبة، فقوّة الشخص المحترم تكمن في كتم غيظه وضبط انفعالاته ومراقبة سلوكه أمام الناس.

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