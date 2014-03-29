"المالديف" لإجازة لا تشبه سواها!

"جزر المالديف جمال يفوق الخيال"، من هذا المنطلق تُعتبر أفضل وجهة للراحة والاسترخاء، حيث تفترش الرمال البيضاء شواطئها الغنية بالمياه الدافئة الزرقاء، التي تمكنك من رؤية الأسماك، وهي تتمايل في قاع البحر! وكذلك، يقصدها مَن يسعى إلى قضاء شهر العسل في أجواء مفعمة بالرومانسيّة والحبّ.

"سيدتي نت" يطلعك على سرّ جمال هذه الجزر الطبيعية، ويُقدّم لك بعض الأنشطة التي يُمكنك ممارستها.

يبلغ عدد هذه الجُزر 1190 جزيرة مرجانيّة، تقع في آسيا، في قلب المحيط الهندي، ويطغى المناخ الاستوائي عليها، حيث تتراوح الحرارة فيها ما بين 24 و33 درجة مئويّة.

- بعض الأنشطة التي يمكنك ممارستها

لا يمكنك زيارة تلك المساحة الرائعة من دون الاستمتاع بالغوص. لست بحاجة إلى أن تحترفي هذه الرياضة كي تكتشفي جمال الكنوز المدفونة تحت المياه، لأن جميع المنتجعات تقدّم لك التدريبات اللازمة، وكلّ ما عليك القيام به هو السفر مدّة 15 دقيقة أو 60 دقيقة بالقارب للوصول إلى بقعة الغوص.

ويجتمع هواة ممارسة الرياضات المائيّة في بقعة محدّدة من أجل الاستمتاع بالتزلج على سطح المياه وركوب الأمواج و"الجت سكي"، فضلاً عن القيام بجولة في أحد القوارب لاكتشاف أجمل ما أبدعه الخالق وللاستمتاع بتجربة صيد الأسماك عند المساء!

وللتنزّه على الشواطئ الرمليّة بقدميك العاريتين متعة خاصّة، حيث بإمكانك خلال السير أن تستريحي على أراجيح خشبية منشورة على تلك الشواطئ، في ظل أشعة الشّمس السّاطعة. كذلك، باستطاعتك قراءة الروايات، إلى جانب أشجار النخيل الخضراء الموزّعة، التي ترسم لوحة طبيعية مذهلة.

وليس أجمل من الاستمتاع بأجواء رومانسيّة مع الشريك والاستمتاع بسحر الطبيعة، حيث يمكنكما تناول العشاء على ضوء القمر!

أين تقيمين؟

Anantara Dhigu Maldives

يقع هذا الفندق ذو النجوم الخمس في جزيرة South Malé Atoll، ويتيح لك فرصة الإقامة في إحدى الفيللات العدة على شاطئ المحيط الهندي، والتي تشرف على أروع المناظر الطبيعية. وتتوافر في الفندق تدريبات مزاولة النشاطات المائيّة كافة. ولا بدّ لك من أن تتذوّقي أشهى الأطباق المالديفية والتايلندية والإيطالية في أرقى مطاعم الفندق.

Taj Exotica Resort & Spa

يتألف هذا الفندق الذي ينتمي إلى فئة النجوم الخمس من مجموعة من الفيللات الفخمة، التي يضمّ كلٌّ منها شرفة، تؤثّثها مفروشات الخشب. يؤمن الفندق لكلّ زائر فرصة الاستمتاع ببعض الرياضات المائيّة الممتعة، ولا سيما التزلج على الماء وركوب الأمواج والغوص وصيد الأسماك، فضلاً عن الاسترخاء في مركز السبا الذي تسوده الأجواء الهادئة الكفيلة بإراحة الأعصاب والاسترخاء.

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