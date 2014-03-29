وصول 2400 سائح ألماني لمينائي سفاجا والغردقة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن استقبال موانيها، مساء أمس وصباح اليوم، 2400 سائح يحملون الجنسية الألمانية فى أول أفواج بالموسم السياحي الجديد .

وقال اللواء بحري حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا بالبحر الأحمر استقبلت صباح اليوم 2000 سائح يحملون الجنسية الألمانية على متن السفينة ” AEDI DIVA ” فى أولي رحلات السياحة لسفاجا .

وأضاف – فى تصريحات خاصة – أن ميناء الغردقة استقبل مساء أمس الجمعة 400 سائح ألماني على متن العبارة السياحية ” HAMBARG ” وذلك ضمن الرحلات السياحية التى تستمر على مدار ايام بموانئ البحر الأحمر لزيارة الاماكن السياحية بمحافظات جنوب سيناء والاهرامات بمحافظة الجيزة .

وتابع رئيس الهيئة أن محافظ ومدير أمن البحر الأحمر استقبلوا الفوج السياحي صباح اليوم بميناء سفاجا بالورود ، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين الهيئة ومسئولو محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتزليل كافة العقابات لأى فوج سياحي يزور الموانئ وتوفير التأمين الكامل لهم .