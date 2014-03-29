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وصول 2400 سائح ألماني لمينائي سفاجا والغردقة

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وصول 2400 سائح ألماني لمينائي سفاجا والغردقة وصول 2400 سائح ألماني لمينائي سفاجا والغردقة

رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن استقبال موانيها، مساء أمس وصباح اليوم، 2400 سائح يحملون الجنسية الألمانية فى أول أفواج بالموسم السياحي الجديد .

وقال اللواء بحري حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا بالبحر الأحمر استقبلت صباح اليوم 2000 سائح يحملون الجنسية الألمانية على متن السفينة ” AEDI DIVA ” فى أولي رحلات السياحة لسفاجا .

وأضاف – فى تصريحات خاصة – أن ميناء الغردقة استقبل مساء أمس الجمعة 400 سائح ألماني على متن العبارة السياحية ” HAMBARG ” وذلك ضمن الرحلات السياحية التى تستمر على مدار ايام بموانئ البحر الأحمر لزيارة الاماكن السياحية بمحافظات جنوب سيناء والاهرامات بمحافظة الجيزة .

وتابع رئيس الهيئة أن محافظ ومدير أمن البحر الأحمر استقبلوا الفوج السياحي صباح اليوم بميناء سفاجا بالورود ، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين الهيئة ومسئولو محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتزليل كافة العقابات لأى فوج سياحي يزور الموانئ وتوفير التأمين الكامل لهم .

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