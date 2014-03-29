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وزير الرى : لدينا احتياطي من المياه يكفى عامين..ولست قلق بشأن «سد النهضة»

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الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى

الدكتور محمد عبد المطلب وزير الرى

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير الرى والموارد المائية، أنه لا قلق على فى الفترة الحالية، فيما  يخص سد النهضة .

وأكد أن مصر لديها احتياطى من المياة يكفى لمدة عامين، مضيفاً أن الفلاح المصرى البسيط أهم أولوياته، وأن محافظة الفيوم لها طابع خاص فى رى المياة ومشاكلها مع المزارعين .

وأضاف الوزير بانه أعطى توجيهاته لوكيل وزارة الرى بالفيوم بمراجعة جميع الترع والمصارف والفتحات المخالفة بمراكز وقرى الفيوم، مطالباً بالعمل على توفير مياه الرى للفلاحين .

جاء ذلك اثناء زياريه لمحافظة الفيوم التى  رافقه خلالها الدكتور حازم عطيه الله محافظ الفيوم واللواء سعد العجمى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حموده السكرتير العام المساعد، حيث قام بتفقد ترعة الجهمورية بمركز طامية وعقد لقاء مع المزارعين والفلاحين واستمع إلى مشكلاتهم .

 

وزير الرى بالفيوم

وزير الرى بالفيوم

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