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الداخلية تتهم الإخوان باستهداف الصحفية ميادة أشرف وتؤكد تحديد هوية القتلى

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الداخلية تتهم الإخوان باستهداف الصحفية ميادة أشرف وتؤكد تحديد هوية القتلى الداخلية تتهم الإخوان باستهداف الصحفية ميادة أشرف وتؤكد تحديد هوية القتلى

اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية

قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إنه تم تحديد هوية المتورطين في مقتل ميادة أشرف، الصحفية بالدستور، موضحًا أن الوزارة تبذل جهود مكثفة للقبض علي المتورطين فى الحادث.

وأضاف «عبداللطيف»، في مداخلته مع الإعلامي هيثم سعودي، ببرنامج «صوت الناس»، على قناة «المحور 2»، صباح السبت، أن الصحفية «ميادة» تم احتجازها مرتين من قبل جماعة الإخوان الملسمين وهذا موثق في الصحف، والمواقع الإلكترونية وتم الإفراج عنها بتدخل أمني، مؤكدًا أن آخر ما كتبته «ميادة» بالصحيفة، أن هناك إطلاق نار عشوائي من قبل جماعة الإخوان في مواجهة أهالي عين شمس.

وأشار إلى أن قناة «الجزيرة» قامت بالمتاجرة بدم الشهيدة «ميادة»، حينما زعمت أنها إخوانية، محذرًا الجميع من المتاجرة بدماء المصريين الأبرياء.

وأكد أن مقتل «ميادة» كان بنفس أساليب مقتل الصحفي الحسيني أبوضيف، مشيرًا إلى أنها كانت مستهدفة من جماعة الإخوان .

وتابع: “الشرطة في وسط الأحداث تقوم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجماعات الإرهابية، وهناك كاميرات لتحديد هذه العناصر ثم تتم ملاحقتها عن طريق القوات الخاصة والمباحث الجنائية”.

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