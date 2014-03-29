بالصور… مباحث الشرقية تحرر نجل رجل أعمال بعد اختطافه بنصف ساعة

تمكن ضباط مباحث مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، برئاسة الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث المركز، وبأشراف العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية من تحرير طفل تم اختطافه أمام أسرته ومساومتها على دفع مبلغ 3 مليون جنية بعد تبادل إطلاق النيران مع مختطفيه أثناء مداهمة أوكارهم .

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية إخطاراً من الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث منيا القمح بالشرقية، مفاده قيام ثلاثة مسجلين باقتحام قرية بندف التابعة لمركز منيا القمح وأطلقوا أعيرة نارية وقاموا باختطاف الطفل “حاتم سعيد محمد أحمد “14سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي ومقيم بذات القرية وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث بجنوب الشرقية والرائد” محمد الحسيني” رئيس مباحث مركز منيا القمح والنقيب”عبد المنعم علاء” والنقيب عمر زتون معاونا المباحث.

وتمكنوا من القبض على كلا من “على السيد محمد الأسود” 25سنة عاطل ومقيم بقرية بندف و”عبد الفتاح إبراهيم عبد الفتاح” 28سنة عاطل ومقيم بكفر شلشلمون و” محمد صبري عبد الفتاح فريد مأمون” 26سنة وشهرته “الشبح” ومقيم بقرية العاقولة وبحوزتهم بندقية آلي و”10″ فوارغ طلقات من ذات العيار.