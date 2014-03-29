مايلي سايرس تدخل المناهج الدراسية في أمريكا

يبدو أن حياة النجمة المثيرة للجدل Miley Cyrus قد أثارت إعجاب وفضول جامعة "سكيدمور" الأمريكية، فقررت ضمّ مادة جديدة إلى منهاجها اسمها "علم اجتماع Miley Cyrus: العرق، الطبقة، الإعلام".

ويعود هذا القرار، حسب ما ذكرت البروفيسور المشرفة على المادة Carolyn Chernoff، إلى أنّ Miley تشكل حالة خاصة لناحية تحولها من الحياة المثالية في ديزني إلى نجمة تستند إلى الجنس والإيحاءات المثيرة للجدل.

كما ستتناول المادة موضوع هو غاية في الأهمية، وهو ماذا يحصل مع نجمات ديزني حين يتقدمن في السنّ.

واستناداّ إلى ذلك، قررت Carolyn أن تعطي دروساً معمّقة، خلال فصل الصيف، حول مسيرة Miley المهنية الممتدة منذ انطلاقتها في الطفولة حتى تحوّلها إلى نجمة مثيرة للجدل.

وستكون Miley، البالغة من العمر 21 عاماً، مثالاً لما يحصل مع نجمات ديزني، بالرغم من أنها ليست الوحيدة التي لجأت إلى استعراض جنسي مثير لتعلن أنها كبرت وغادرت عالم الطفولة، فقد سبقها زميلتاها Demi Lovato و Lindsay Lohan، وكلتاهما تلاحقهما القضايا وتتصارعان مع الإدمان في زيارات متكررة لمراكز إعادة التأهيل.

يذكر أن Miley Cyrus اشتهرت في عالم الطفولة باسم Hannah Montana، وبدأت الغناء منذ عمر 8 أعوام، وقد تحولت اليوم إلى عالم الاستعراض الجنسي، بعد أن كانت نجمة في عالم الطفولة.

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