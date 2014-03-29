هل تؤجل بيرين سات زفافها بسبب موت عم خطيبها؟

فوجىء مغني البوب التركي كينان دوغلو وخطيبته الممثلة التركية بيرين سات خلال تحضيرهما لزفافها، بعد عودتهما من إجازة قصيرة قضياها في لوس أنجلوس، بوفاة عم كينان الكولونيل المتقاعد في الجيش التركي يارباي يورداكول دوغلو عن عمر يناهز ال78ـ عاماً.

وأقيمت له مراسم دفن رسمية وعسكرية بمشاركة حرس الشرف، وشارك كينان وخطيبته بيرين سات وشقيقه الموسيقي أوزان دوغلو وزوجته وعائلتهما كاملة في مراسم الدفن.

وكانت بيرين حريصة على مواساة خطيبها برحيل عمه الذي كان مقرباً كثيراً منه وبمثابة والده الثاني.

وبكى كينان خلال تقديمه العزاء لإبن عمه مراد، وكان حضور الثنائي كينان وبيرين لافتاً في مجلس العزاء والجنازة حيث تابعتهم وسائل الإعلام من بدايته لنهايته.

ويتساءل محبو النجمين في تركيا إن كانا سيؤجلان زفافهما المزمع عقده يوم 26 نيسان\ أبريل المقبل، أم أنهما سيعقدانه في حفل عائلي بسيط؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"