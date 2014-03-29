مشاهير كانوا مدرّسين... من هم؟

التعليم هو من أسمى وأرقى الأدوار التي يتمّ تأديتها في المجتمعات، سواء في الدول المتقدّمة أو الدول النّامية. وعلى الرغم من اختلاف طرق التّعليم وأساليبه بين بلد وآخر، إلا أنّ رسالته تبقى موحّدة، وعمادها تنشئة المجتمعات على العلم لينوّر دروب أبنائها.

وبما أن لكلّ مهنةٍ مَن يؤدّيها، يتربّع "الأستاذ" على عرش التعليم ليقوم بإعطاء التلميذ المعلومات العلمية والأدبية والأخلاقية التي يحتاجها، على حدّ سواء، لأنّ الأستاذ هو مربّي الأجيال وصانع المجتمعات المستقبلة الصالحة والمثقفة.

كما أن الأستاذ هو الشخص الأول الذي يتعرّف إليه الطفل، بعد معرفة الأهل، كما هو الشخص الذي يمضي معه وقتاً طويلاً، علماً أنّ الكثير من التلاميذ يتفوّقون على أساتذتهم، إذ إنّ أهمّ ما يعلّمه الأستاذ لتلميذه هو "كيف يصطاد السمك، وليس فقط تأمين وجبة من السمك له".

إليكم بعض أهم النّجوم الذين أدّوا دور "الأستاذ"، قبل أن يصلوا إلى ما هم عليه الآن:

Sylvester Stallone: الممثل العالمي المعروف بأدواره في أفلام "الأكشن" كان أستاذاً لمادة الفيزياء، وقد علّمها في عدّة جامعات، مثل Miami University، Charlotte Hall Military Academy.

Jimy Carter: الروائي والسياسي الأمريكي الحاصل على جائزة Nobel للسلام عمل أيضاً مدرساً لمادة الفيزياء في عدّة مدارس في الولايات المتّحدة الأمريكية، مثل Union College.

Gene Simmor: مغنّي الروك وعازف الجيتار كان معلماً للصفوف الابتدائية في عدّة مدارس، أهمّها College of Stales Island.

Sting: المغنّي العالمي المعروف بإتقانه العزف على أكثر من آلة موسيقيّة، كان أستاذاً للّغة الإنجليزية، بالإضافة إلى كونه مدرّباً لفريق كرة قدم، كما درّس في أكثر من جامعة في الولايات المتّحدة الأمريكية.

J.k Rowling: الكاتبة الروائية البريطانية وصاحبة رواية Harry Potter الشهيرة، كانت مدرّسة للّغة الإنجليزية في أكثر من مدرسة وجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

Stephan King: درّس الكاتب الأمريكي اللغة الإنجليزية في ثانوية Hampden Academy في أوائل السبعينات، وهو من أشهر الكتّاب في أمريكا، حيث كان عدد نسخات كتبه التي بيعت يفوق 350 مليون نسخة، ومنها ما تمّ تصويره أحداثه أفلاماً.

Barack Obama: الرئيس الـ44 للولايات المتّحدة الأمريكية، وهو أول رئيس ذي أصول أفريقية يتولىّ زمام الحكم في الولايات المتّحدة. كان بروفسوراً في كلية الحقوق.

Jon Hamm: الممثل الأمريكي الذي اشتهر بدور "Don Draper" في مسلسل "Mad Men" عمل كمدرّس تمثيل، فيما كانت الممثلة Ellie Kemper واحدة من تلاميذه.

تعرفوا على مهن المشاهير قبل الشهرة.

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