5 تحديات في الزمالك أمام مرتضى منصور

بعد أن عاد مرتضى منصور مجددا لرئاسة نادي الزمالك باكتساح قائمته بالكامل لانتخابات النادي، يدخل الرئيس الجديد للقلعة البيضاء في تحدي جديد أقوى من نظيره في 2005.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 تحديات تواجه مرتضى منصور الرئيس الجديد للنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

1 - فريق الكرة وميدو

لعل التحدي الأكبر لمرتضى منصور خلال الفترة المقبلة هو كيفية التعامل مع فريق الكرة والمدير الفني ميدو وهو الأمر الذي يثير قلق الكثير من مشجعي الزمالك، الزمالك يسير بشكل ممتاز إفريقيا وبشكل طيب محليا مع ميدو إلا أن تصريحات مرتضى تجاه ميدو حملت لهجة تهديدية قليلا مما جعل مشجعي الزمالك يخشون تدهور العلاقة بينهما ومن ثم رحيل المدير الفني.

فهل ينجح مرتضى منصور في تفادي الدخول بصدامات مع ميدو والحفاظ على الاستقرار الذي يمر به فريق الكرة حاليا بعد فترة طويلة من التخبطات تجاوزت الـ8 سنين؟

2 - 300 مليون ديون

كمال درويش الرئيس المؤقت للزمالك والذي تولى رئاسة النادي خلال الشهور القليلة الماضية أكد أن القلعة البيضاء مديونة بـ300 مليون جنيه، كيف ينجح مرتضى منصور في تطوير موارد النادي من أجل تجاوز تلك الأزمة المادية الشديدة التي يمر بها الزمالك وهي من تتسبب في عدم حصول لاعبو الفرق الرياضية على مستحقاتهم كاملة.

3 - فريق اليد والسلة

يوما ما كان الزمالك يمتلك فريق اليد الأقوى في إفريقيا ويوما ما كان يمتلك فريقا جيدا في كرة السلة ينافس كل عام على بطولة الدوري أو يفوز بها، الآن الزمالك بات فريقا عاديا في كلا اللعبتين بعد أن رحل لاعبو الفريقين خاصة فريق اليد الذي أصبح عبارة عن بعض اللاعبين الناشئين صغار السن.

الكثير من مشجعي الزمالك يحملون ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي مسؤولية تدهور فريقي اليد والسلة، فهل ينجح مرتضى في إصلاح ما أفسده عباس؟

4 - تغيير الصورة

فاز مرتضى منصور مجددا بالرئاسة بعد حوالي 9 سنوات من فوزه بالانتخابات في الولاية السابقة له وسط قلق جمهور الزمالك من عودته بنفس الصورة التي كان عليها في المرة السابقة، مرتضى أقحم الزمالك في مشاكل لا حصر لها وصنع أزمات كثيرة لفرق الكرة واليد وغيرها، لذلك تغيير الصورة يعد واحدا من التحديات التي يواجهها مرتضى منصور.

5 - وعوده

لم ينتظر مرتضى منصور كثيرا حتى بدأ في إطلاق وعوده لجماهير الزمالك وأولها عودة الجمهور للمدرجات مجددا في مباراة نكانا، مرتضى عُرف بكثرة وعوده والتي كانت في النهاية تذهب مع مهب الريح دون أن تتحقق.. مرتضى يواجه الآن تحديا جديدا وهو تنفيذ وعوده أو أن يحسب جيدا ما يعد به جمهور الزمالك من أجل كسب ثقتهم.