وزير الداخلية يهنىء صدقي صبحي وحجازى بتوليهما مناصبهما الجديدة

بعث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة ترقيته لرتبة فريق أول وتوليه منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى .. وفيما يلى نص البرقية :-

“يسرنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى فى مناسبة ترقيتكم إلى رتبة الفريق أول، وتوليكم منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى .. داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعا لمصر ودعماً لقوتها وعزتها.

> وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب، وكلل بالنجاح كل خطاكم ورعى مصرنا الغالية وبارك شعبها العظيم … إنه نعم المولى ونعم النصير”.

> كما بعث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ترقيته لرتبة فريق وتوليه منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة… جاء بها :-

“يسرنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى وأطيب الأمانى فى مناسبة ترقيتكم إلى رتبة الفريق وتوليكم منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، راجيا لكم دوام التوفيق والسداد ومزيدا من التقدم والنجاح، داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعا لمصر ودعما لقوتها وعزتها”.

أ ش أ