وفد أيرلندي يغادر القاهرة بعد بحث سبل التعاون مع الحكومة المصرية

غادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم السبت ، ”جيفرى دونالدسون” عضو مجلس العموم البريطانى ، عن حزب “الإتحاديين الديمقراطيين” الأيرلندى الشمالى متوجها إلى لندن على رأس وفد من المسئولين بأيرلندا الشمالية بعد زيارة لمصر إستغرقت عدة أيام .

إلتقى الوفد خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين المصريين وشهدت الزيارة بحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر ، وأيرلندا الشمالية .

كما إستمع الوفد لشرح من المسئولين المصريين حول الأوضاع الداخلية فى مصر , والتأكيد على عزم الحكومة المصرية على إستكمال إستحقاقات خارطة المستقبل وتأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة والتحديات التى تواجهها مصر وعلى رأسها الإرهاب.