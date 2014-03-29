أخبار عاجلة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن «توفير سلع غذائية ب 80 جنيهاً شهرياً لهذه الفئة» -
مكافأة للاعبي سموحة عقب تخطي بيدفيست بالكونفيدرالية -
سموحة يقدم عرضا لشراء «وحش الدراويش» -
إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه -
الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وفد أيرلندي يغادر القاهرة بعد بحث سبل التعاون مع الحكومة المصرية

Google+ Print
وفد أيرلندي يغادر القاهرة بعد بحث سبل التعاون مع الحكومة المصرية وفد أيرلندي يغادر القاهرة بعد بحث سبل التعاون مع الحكومة المصرية

مطار القاهرة الدولى

غادر مطار القاهرة الدولي ، اليوم السبت ،  ”جيفرى دونالدسون” عضو مجلس العموم البريطانى ، عن حزب “الإتحاديين الديمقراطيين” الأيرلندى الشمالى متوجها إلى لندن على رأس وفد من المسئولين بأيرلندا الشمالية بعد زيارة لمصر إستغرقت عدة أيام .

إلتقى الوفد خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين المصريين وشهدت الزيارة  بحث سبل دعم علاقات التعاون بين ، وأيرلندا الشمالية .

كما إستمع الوفد لشرح من المسئولين المصريين حول الأوضاع الداخلية فى مصر , والتأكيد على عزم المصرية على إستكمال إستحقاقات خارطة المستقبل وتأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة والتحديات التى تواجهها مصر وعلى رأسها الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا