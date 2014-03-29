ضبط حوالى 30 ألف مخالفة مرورية خلال شهر مارس بالدقهلية

تواصل الأجهزة الأمنية تواجداها بمحافظة الدقهلية مع انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة وقوات الأمن المركزى مدعومة بقوات من حماية المواطن التابعه لقوات الجيش المكلفة بتأمين محافظة الدقهلية فى الأماكن الحيوية .

وانتشرت سيارة الشرطة سريعة الانتشار بمختلف أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى الأكمنة على حدود المحافظة والمحافظات الأخرى، لتمشيط المناطق الحيوية والرئيسية وتأمين مبنى محافظة الدقهلية بشكل مكثف، تحسباً لأى أعمال شغب من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدة قضايا خلال الشهر الجارى بواقع 29564 قضية مرور و2793 مرافق و3871 مسطحات و140 قضية تموين .