إلقاء القبض على مواطن حاول السفر لباريس بـ ” جواز سفر ” شقيقه



> ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي ،اليوم ، القبض على راكب مصرى حاول إستغلال التشابة الشديد مع شقيقه للسفر بجواز سفره إلى باريس حيث حصل على إقامة فى فرنسا ،وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة العامة .

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس إشتبه المقدم محمد نظامى، مشرف صالة السفر فى جواز سفر الراكب ” س . م” , تبين وجود فروق بسيطة فى صورة الجواز الذى يحتوى على إقامة فى فرنسا ،وعند سؤال الراكب عن محل إقامته فى فرنسا إرتبك ولم يجب وبتضييق الخناق على الراكب إعترف أنه يدعى ” أ . م ” وأن الجواز لشقيقه وأراد السفر به إلى باريس بحثاً عن عمل، وتم تحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .